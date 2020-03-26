https://static.news.ru/photo/d4bfdf76-6e97-11ea-9965-fa163e074e61_660.jpg Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин начал встречу с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник. При этом тема обсуждения неизвестна.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам в связи с ситуацией по распространению коронавируса. Трансляция по телевидению начнётся 25 марта после 15:00 мск.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.