https://static.news.ru/photo/d4866620-1e64-11ea-84dc-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев и Сергей Румас Фото: Dmitry Medvedev/Global Look Press

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас провели телефонный разговор.

Политики обсудили вопросы взаимодействия между странами. В частности, разговор зашёл о работе в торгово-экономической сфере и некоторых вопросах энергодиалога. Также премьер-министры уточнили график контактов по правительственной линии. Инициатором диалога выступила белорусская сторона.

Руководители правительств обсудили решение первоочередных вопросов по поставкам нефти и газа на 2020 год, — цитирует ТАСС пресс-службу Совмина Белоруссии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.