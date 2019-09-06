https://static.news.ru/photo/9c5de5ac-d0b2-11e9-88bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Румас и Дмитрий Медведев Фото: government.ru

Глава правительства России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас парафировали совместный проект по реализации договора о Союзном государстве.

Как сообщает «ПолитЭксперт» , после парафирования стороны рассчитывают на встречу в декабре 2019 года президентов двух стран, которые смогут обсудить дальнейшие действия России и Белоруссии по интеграции в Союзное государство.

Договор о Союзном государстве был подписан в 1999 году. В 2010 году действия по интеграции практически остановились из-за политических разногласий, однако в следующем, 2011 году потепление отношений между Россией и Белоруссией позволило возобновить работу по реализации договора.

Ранее, как писал News.ru, проект программы действий по интеграции рассмотрел Совет министров Белоруссии и передал документ на одобрение президенту Александру Лукашенко.