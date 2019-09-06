Глава правительства России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас парафировали совместный проект по реализации договора о Союзном государстве.
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Договор о Союзном государстве был подписан в 1999 году. В 2010 году действия по интеграции практически остановились из-за политических разногласий, однако в следующем, 2011 году потепление отношений между Россией и Белоруссией позволило возобновить работу по реализации договора.
Ранее, как писал News.ru, проект программы действий по интеграции рассмотрел Совет министров Белоруссии и передал документ на одобрение президенту Александру Лукашенко.