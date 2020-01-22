https://static.news.ru/photo/79595d9a-3d7a-11ea-8aa2-fa163e074e61_660.jpg Ирек Файзуллин Фото: Портал муниципальных образований Республики Татарстан

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность первого заместителя министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Информация следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства России.

Назначить Файзуллина Ирека Энваровича первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — следует из документа.

Ранее Ирек Файзуллин занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

Кроме того, 22 января, Михаил Мишустин назначил на должность статс-секретаря — заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова. Соловеющее распоряжение было опубликовано на портале правительства России, сообщал NEWS.ru ранее.