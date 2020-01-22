Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность первого заместителя министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина. Информация
Назначить Файзуллина Ирека Энваровича первым заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, — следует из документа.
Ранее Ирек Файзуллин занимал должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Кроме того, 22 января, Михаил Мишустин назначил на должность статс-секретаря — заместителя министра финансов РФ Алексея Сазанова. Соловеющее распоряжение было опубликовано на портале правительства России, сообщал NEWS.ru ранее.
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