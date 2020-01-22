Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ Максима Топилина. Соответствующее распоряжение было
Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации, — следует из документа.
До этого Максим Топилин был министром труда и социальной защиты России. Теперь эту должность занял Антон Котяков, который ранее был заместителем министра финансов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший руководитель ФМБА Владимир Уйба назначен заместителем министра здравоохранения. Распоряжение о назначении на должность было опубликовано 22 января на сайте правительства РФ.
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