https://static.news.ru/photo/7f4115a0-3d6f-11ea-a729-fa163e074e61_660.jpg Максим Топилин Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/GlobalLookPress

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ Максима Топилина. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте правительства России.

Назначить Топилина Максима Анатольевича председателем правления Пенсионного фонда Российской Федерации, — следует из документа.

До этого Максим Топилин был министром труда и социальной защиты России. Теперь эту должность занял Антон Котяков, который ранее был заместителем министра финансов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший руководитель ФМБА Владимир Уйба назначен заместителем министра здравоохранения. Распоряжение о назначении на должность было опубликовано 22 января на сайте правительства РФ.