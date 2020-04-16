Премьер-министр назначил нового замглавы Минздрава РФ

https://static.news.ru/photo/72490ad4-7fcc-11ea-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Олег Гриднев Фото: .zelao.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин 16 апреля назначил нового заместителя главы Министерства здравоохранения страны. Теперь этот пост будет занимать Олег Гриднев.

Назначить Гриднева Олега Владимировича заместителем министра здравоохранения РФ, — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Новый замглавы Минздрава окончил Ростовский медицинский институт в 1991 году по специальности «лечебное дело», квалификация «врач-уролог». Затем Гриднев получил второе высшее образование, на этот раз — экономическое. В системе Минздрава он работает с середины 2000-х годов. В частности, Гриднев возглавлял Городскую клиническую больницу № 56 и был главным врачом клиники им. М.П. Кончаловского (ранее ГКБ № 3) в Москве.

Как ранее передавал NEWS.ru, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном возложении на Андрея Яцкина исполнения обязанностей полномочного представителя правительства РФ в Госдуме. Яцкин с 2004 года занимает пост полпреда правительства в Совфеде.