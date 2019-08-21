Обстановка на западных границах России остаётся напряжённой. Об этом в среду, 21 августа, на заседании коллегии Минобороны РФ заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Спустя два часа масла в огонь решила подлить премьер-министр Молдавии Майя Санду. Она не стала скрывать своей обиды на то, что визит российского министра в Кишинёв с ней никто не согласовал. В ответ в Госдуме РФ такое поведение назвали «наигранным».

Открывая заседание коллегии, Шойгу по-военному чётко описал сложившуюся на «фронтах» ситуацию. На восточном направлении, по его словам, военно-политическая обстановка осложнилась. На западных границах ситуациия не лучше. При этом, заверил министр, для нейтрализации существующих угроз, Россия «реализует комплекс мер».

Ситуация характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развёртыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией, — не стал искусственно успокаивать россиян Шойгу.

Возможно, Майе Санду не понравилось, что её «успехам» по противодействию России в Москве не уделили должного внимания. Румынию ведь Шойгу «отметил», а о Молдавии забыл сказать. Молдавский премьер тут же максимально громко напомнила о себе.

Сергей Шойгу может приехать с частным визитом, в качестве обычного гражданина Российской Федерации. Но это означает, что он не может приехать с делегацией и другими сопровождающими лицами, — заявила Санду в начале заседания своего правительства в среду.

Сергей Шойгу Сергей Булкин/News.ru

Дело в том, что Шойгу в Кишиневе ждут 24 августа на торжества по случаю 75-летия освобождения Молдавии от фашизма. При этом министр обороны страны Павел Войку, которого, к слову, на эту должность назначил президент страны социалист Игорь Додон (а премьер является лидером другой прозападной партии), заверил сегодня журналистов, что ранее специально консультировался с Санду на этот счёт.

В понедельник мне стало известно о возможном визите министра Шойгу, о чём я и сообщил премьеру. Если Шойгу приедет, то мне кажется, что будет корректно встретиться с ним... Я дополнительно проконсультируюсь с госпожой премьерой, чтобы выяснить ситуацию, поскольку инициатором визита выступил не я, а администрация президента, не могу сказать, каков будет статус этого визита, — добавил молдавский министр.

Тем не менее, Санду встала в позу, заявив, что для этого визита не были выполнены надлежащие процедуры: правительство об этом не проинформировали, документы для подписания не подготовлены. Она сослалась на закон, согласно которому правительство должно быть письменно уведомлено о подобных визитах.

Иными словами, премьер в очередной раз попыталась «построить» президента своей страны. Дав понять, что именно она решает, кого в стране будут принимать официально, а кого нет. Ну а визит Шойгу оказался «под горячей рукой» для продолжения внутренних разборок между ветвями молдавской власти.

Тем временем, за российского министра решили заступиться в Госдуме РФ. Не то, чтобы Сергей Шойгу не мог сам за себя постоять. Учитывая мощь всё более современной российской армии. Но подставленное товарищеское плечо никогда, как говорится, не помешает.

Это возмущение премьер-министра больше политически наигранное, оно имеет политический оттенок... Заявление премьер-министра Молдавии не помешает Шойгу осуществить все запланированные мероприятия. Но в целом ничего хорошего в этой ситуации нет, — цитирует «Интерфакс» председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Депутату не понятно, почему в данной ситуации Шойгу должен был выходить на премьера или на вице-премьера.

Российский министр обороны как человек дисциплинированный, наверняка, пошёл по ведомственной линии, согласовал свой визит с министерством, и в рамках этого министерство работает. Не больше и не меньше, — подытожил российский парламентарий.

Интересно будет посмотреть, как люди молдавского премьера будут останавливать на границе членов российской делегации, приглашённых по линии президента страны. И правда на западном направлении очень сложная политическая обстановка!