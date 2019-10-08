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Грузинский премьер-министр Георгий Гахария заявил, что пока не собирается посещать Россию с целью урегулирования отношений двух стран.

Чиновники Грузии не посещают РФ с 2008 года, так как дипломатические отношения между государствами отсутствуют. Они были разорваны грузинской стороной после того, как российское правительство 26 августа 2008 года признало суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Единственной парламентской партией, призывающей как можно быстрее начать прямой диалог с Москвой, является «Альянс патриотов Грузии».

Отношения между Россией и Грузией обострились после прошедших в Тбилиси протестов, связанных с визитом российских депутатов на международную конференцию православия.

Ранее News.ru писал, что представители Минтранса РФ обсудили с Госдумой возможность восстановления авиасообщения с Грузией. По словам главы комитета нижней палаты парламента по делам СНГ Леонида Калашникова, это может произойти в ближайшее время.