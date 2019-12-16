https://static.news.ru/photo/a20688fa-2018-11ea-9348-fa163e074e61_660.jpg Максим Шевченко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время следующих президентских выборов российские власти, скорее всего, не будут использовать какие-то сложные схемы. «Мудрствовать лукаво» не станут, заявил журналист, телеведущий и общественный деятель Максим Шевченко.

Один из наиболее вероятных вариантов — новая рокировка Владимира Путина и Дмитрия Медведева, предположил он в эфире программы «Честный Фрэнк» на телеканале «Царьград». По его мнению, «это было бы логично».

Впрочем, он допустил и иные варианты.

Я думаю, из всех сложных схем — [мэр Москвы Сергей] Собянин, [гендиректор корпорации «Ростех» Cергей] Чемезов, [министр обороны Сергей] Шойгу и так далее — власть может выбрать. Я не уверен, что это на 100% так, — сказал Шевченко.

Ранее, как писал NEWS.ru, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян высказала мнение, что Путин не будет участвовать в следующей президентской гонке. По её словам, Путин, скорее всего, обозначит человека, которому доверяет, и порекомендует его в качестве преемника.