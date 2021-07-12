Предвыборный сбор сторонников ЕР может пройти на Васильевском спуске

Партия «Единая Россия» может провести сбор своих сторонников накануне сентябрьских выборов на Васильевском спуске в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в партии.

Проведение сбора планировалось в Москве 14 сентября на Васильевском спуске, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что решение по сбору сторонников «пока под вопросом». В России с 17 по 19 сентября пройдут думские и иные выборы.

Ранее стало известно, что больше половины жителей России (51%) с высокой долей вероятности придут на избирательные участки голосовать на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. Отмечается, что ещё 19% опрошенных предполагают, что будут голосовать.