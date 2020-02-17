Президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Глава государства вместе с вдовой политика Людмилой Нарусовой положил к подножью памятника букет красных роз. Для Владимира Путина Анатолий Собчак был своего рода проводником в мир большой политики — действующий президент РФ начал свою карьеру в 1990-м году в команде мэра Северной столицы. В разное время с Собчаком пересекались жизненные и трудовые пути заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, замглавы президентской администрации Дмитрия Козака, руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, главы Сбербанка Германа Грефа и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Что говорят сегодня первые лица страны о бывшем мэре Санкт-Петербурга и какой вклад Анатолий Собчак внёс в развитие современной российской публичной политики — в материале NEWS.ru.

Высокая планка

Ещё на похоронах Собчака 24 февраля 2000 года Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга «одним из самых ярких политиков современной России». И это неудивительно, ведь действующий глава государства когда-то начинал свою карьеру в команде Собчака. В 1990-м году Владимир Путин стал советником Собчака в Ленинградском городском совете, а позже возглавил в комитет по внешним связям и стал заместителем мэра северной столицы.

Пламенный оратор, один из тех, кто высоко поднял «планку» профессиональной работы парламентария, Анатолий Собчак навсегда останется в истории ярким представителем поколения политиков, создавших новое Российское государство и его Конституцию. С именем Анатолия Александровича связано возрождение не только исконного названия «града Петрова», но и его неповторимого облика и духа, — говорилось в телеграмме с соболезнованиями родным Собчака от 20 февраля 2000 года, подписанной тогда ещё и.о. президента России.

Ксения Собчак и Владимир Путин Михаил Метцель/ТАСС

И чуть позже Владимир Путин добавил, что Собчак был одним из тех, кто приложил много сил для разрушения тоталитарной системы.

Он был из той генерации политиков, которые предприняли первую попытку вернуть нашему городу былую европейскую славу, былой европейский блеск, которые много сделали для разрушения старой системы и настойчиво искали пути и способы возрождения страны и города, — сказал российский лидер в интервью радио «Балтика».

Вспоминал о Собчаке глава государства и позднее. Так на открытии памятника первому мэру Петербурга Владимир Путин заметил, что у Анатолия Собчака «было действительно большое сердце и действительно большая душа». А в сентябре 2013 года во время презентации собрания сочинений Собчака на юрфаке СПбГУ российский лидер назвал своего бывшего начальника «не только очень порядочным, цельным, но и очень честным» человеком. Путин также признался, что по его мнению для политика это не только положительное, но и отрицательное качество, «потому что для политика проявление гибкости, наверное, иногда невредно».

С первого дня работы в качестве президента Российской Федерации я для себя сразу решил, что не буду нарушать действующую конституцию. Эту «прививку» я получил, еще работая с Анатолием Александровичем Собчаком, — подчеркнул глава государства на одной из своих больших пресс-конференций в феврале 2008 года.

Многого не успел

Ещё одним политиком, чья политическая карьера неразрывно связана с именем первого мэра Санкт-Петербурга, стал зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. В день памяти своего наставника он опубликовал на своей странице в Facebook свои впечатления о работе с Собчаком. Медведев признался, что именно благодаря Анатолию Александровичу в своё время пришёл в политику.

Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано. На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России. Анатолий Александрович останется в нашей памяти настоящим профессионалом, блестящим политиком, порядочным, честным человеком, — написал он в Facebook.

Анатолий Собчак Andrey Chepakin/Global Look Press

О своей работе с Собчаком вспомнил и ещё одни член команды первого мэра северной столицы глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. В разговоре с РИА «Новости» он вспомнил, как первый мэр Санкт-Петербурга считал его своим политическим конкурентом.

Был момент даже, когда он немножко ревновал меня, считал, что у меня есть какая-то политическая публичная позиция, интерес горожан, и он был несколько обеспокоен: он думал, что я, может быть, пойду на выборы мэра. Это сказалось на наших отношениях в какой-то момент, но потом всё исправилось, — сказал глава Счётной палаты.

При этом он отметил, что не стремился конкурировать с Собчаком, относясь к нему как к старшему товарищу, и даже подал заявление об увольнении вслед за начальником, когда тот ушёл из мэрии.

Пересекались карьерные пути с первым мэром Петербурга и у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В своем блоге на официальном сайте верхней палаты парламента сенатор призналась , что судьба предоставила ей возможность не только познакомиться, но и в течение ряда лет работать рядом с Собчаком.

Общение, сотрудничество с этим талантливым политиком, человеком огромной эрудиции, острого ума, деятельным, творчески мыслящим дали мне очень много. Можно даже сказать сильнее — в немалой степени повлияли на мой дальнейший жизненный путь, — написала она.

Матвиенко также связывает с именем первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и появление в стране публичной политики.

До Собчака, до Межрегиональной депутатской группы публичной политики у нас в стране не было. Она появилась вместе с ними. Впервые в СССР с высокой трибуны стали говорить вслух и правдиво о том, о чём до того люди говорили едва ли не шёпотом, — рассказала она.

В разные годы бок о бок с Собчаком также работали замглавы президентской администрации Дмитрий Козак, руководитель Роснефти Игорь Сечин, глава Сбербанка Герман Греф и возглавляющий ныне госкомпанию ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Памятные мероприятия завершатся сегодня, 19 февраля, в Большом зале филармонии им. Шостаковича, где пройдёт концерт памяти Анатолия Собчака. В честь памяти первого мэра Санкт-Петербурга прозвучат произведения русских композиторов в исполнении Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова. Дирижер лично знал Анатолия Собчака, много общался с ним в период, когда экс-мэр Петербурга жил в Париже.