https://static.news.ru/photo/7b461062-3b7c-11ea-910b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ направила письмо главе государства. Документ содержит рабочие правки в Основной закон страны.

В письме, в частности, говорится о необходимости «выверенного подхода при разработке норм, усиливающих гарантии приоритета Конституции РФ на территории России» в контексте примата международного права, который закреплён в части 4 статьи 15 Конституции РФ.

В этой связи разработчики правок предлагают внести коррективы в статью 79. Сейчас она сформулирована так: «РФ может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий, если это не влечет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя».

В целях закрепить в Конституции социальные гарантии, такие как МРОТ, который не должен быть ниже прожиточного минимума и достойное пенсионное обеспечение, рабочая группа предлагает внести правки в статьи 75 и 114 Конституции. Они считают возможным закрепить в Основном законе обязанность правительства РФ обеспечить исполнение указанных обязательств.

Также правки потребуется внести в статьи 78, 81, 97, 110, 119, 129 Конституции, в которых идёт речь о требования к госслужащим. Возможность проверки принимаемых законов Конституционным судом планируется закрепить в статье 125.

С ролью Госсовета рабочая группа пока не определилась. В письме высказаны некоторые соображения по поводу этого института власти.

Считаем, что он должен иметь самостоятельное значение и быть эффективно встроен в государственный механизм. Серьёзной проработки требует вопрос о его соотнесении с другими инструментами государственного механизма, определение ключевых принципов его взаимодействия с ним, — говорится в письме

Все детали функционирования Госсовета, считают в рабочей группе, необходимо закрепить в специально разработанном федеральном законе.

Также в письме нет вариантов воплощения идеи президента о сокращении разрыва между государственными и муниципальными органами власти.

Закрепляя в Конституции РФ принцип единства публичной власти (поправки в ст.132), необходимо действовать так, чтобы не пострадали конституционные гарантии местного самоуправления, — считают руководители группы.

По их мнению, «не должно быть механического слияния, при этом механизмы взаимодействия разных уровней власти требуют дополнительной проработки».

15 января Владимир Путин о время послания Федеральному собранию предложил закрепить в Конституции приоритет российских законов над международным правом, усилить роль и статус Госсовета, расшить полномочия Госдумы, поставить судей в зависимость от президента и Совета Федерации.

Перед внесением изменений в Основной закон страны пройдёт голосование. В Кремле считают, что эта процедура не обязательна, так как правки не касаются основных положений Конституции. Однако Путин, как объяснил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, решил всё же посоветоваться с гражданами. Уже известно, что механизм голосования по предложенным изменениям будет оформлен отдельным законом или одной из статей.

По мнению движения в защиту прав избирателей «Голос», результаты голосования могут выявить волеизъявление граждан только в том случае, если будут соблюдены четыре принципа. Во-первых, если оно пройдёт в форме референдума. Во-вторых, перед этим состоится содержательная общественная дискуссия. В-третьих, каждая поправка будет вынесена на отдельное голосование. И в-четвёртых, если такому голосованию будет предшествовать заблаговременное принятие на уровне закона ясных и устойчивых правил его проведения, писал NEWS.ru.



