Представителям Крыма не дали выступить в ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/9e0fc73c-a782-11eb-99ac-96000091f725_660.jpg Фото: OSCE/twitter.com

Представителям Крыма не дали выступить на совещании в ОБСЕ, которое был посвящено демократическим процессам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крымского полуострова Романа Чегринеца.

Я принимал участие более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого вопиющего русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали. Сегодня организатором была Швеция, которая подтвердила свой статус одной из самых русофобских стран. Мы прождали более пяти часов возможности выступить, на что нам по итогу сказали, что на нас нет времени, — заявил Чегринец.

Он вместе с главой Украинской общины Крыма Анастасией Гридчиной принял участие в совещании ОБСЕ, организатором которого выступило шведское представительство. Совещание проходило в онлайн-формате. Чегринец отметил, что основные нападки были со стороны представителей США, Канады, Великобритании и Украины.

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ответил Германии на претензии по закрытию Чёрного моря. По его словам, у России есть полное право это сделать и она объяснила «чёрным по белому правомерность своих действий».