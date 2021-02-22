Представителя Украины в ООН назвали «буйно помешанным»

https://static.news.ru/photo/0a691310-7683-11eb-9c2b-96000091f725_660.jpg Фото: Unsplash

Депутат Госдумы Руслан Бальбек ответил на требование постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы лишить Россию права вето в Совете Безопасности. Парламентарий отметил, что в соответствии с Уставом ООН это сделать невозможно, а также усомнился в психическом здоровье украинского дипломата.

Складывается впечатление, что Совбез ООН — это консилиум врачей, который наблюдает за одним буйно помешанным, я, конечно же, имею в виду украинского представителя, — цитирует Бальбека РИА Новости.

По словам депутата, Кислица делает всё, чтобы попадать в сводки новостей, а его заявление о лишении России права вето в СБ ООН относится к разряду «скоро март — начинаются обострения».

Бальбек также предположил, что Кислица не изучал никаких документов, кроме жизнеописания Степана Бандеры и с Уставом всемирной организации, в которой представляет свою страну, не знаком.

Ранее NEWS.ru писал, что глава украинской национально-культурной автономии «Единство» в Симферополе Роман Билык отреагировал на слова постпреда Украины в ООН об уничтожении самобытности украинцев и крымских татар в Крыму. Он назвал это высказывание «несусветной чушью».