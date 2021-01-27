Представители РФ и США обменялись нотами о продлении СНВ-3

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В МИД РФ прошла церемония обмена нотами о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных сооружений (СНВ-3). Как сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, она состоялась во вторник, 26 января, — он обменялся документами с послом США Джоном Салливаном.

Вчера состоялся обмен нотами, церемония была проведена в МИД России. Приехал посол Салливан и передал мне свою ноту, я передал им нашу, — рассказал Рябков в эфире телеканала «Россия 1».

Дипломат пояснил, что в этом и заключается содержание договорённостей о продлении соглашения. По словам Рябкова, оно вступит в силу после того, как РФ передаст США ноту о завершении внутригосударственных процедур.

Накануне президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой. Главы государств выразили удовлетворение в связи с достигнутой договорённостью.

Как писал NEWS.ru, в среду, 27 января, Совет Федерации ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ на пять лет. За ратификацию проголосовали все 148 участников заседания.

Договор был подписан в 2010 году в Праге президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Документ сменил истекший в декабре 2009 года СНВ-1. Изначально он заключался на десять лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет.