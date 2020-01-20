https://static.news.ru/photo/b244cfa2-3ba6-11ea-bd2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Членов Совета Федерации в Конституции пропишут как сенаторов РФ. Об этом говорится в тексте проекта закона о поправке в Основной закон, который опубликован в нормативной базе нижней палаты парламента.

В частности, соответствующие изменения предлагается внести в часть 2 статьи 95 Основного закона, где говорится о формировании верхней палаты. Её предлагается изложить в следующей редакции: «В Совет Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской Федерации — по одному от законодательного (представительного) и исполнительного органов государственной власти; представители Российской Федерации, назначаемые президентом РФ, число которых составляет не более десяти процентов от числа членов Совета Федерации (сенаторов Российской Федерации) — представителей от законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Поправки в Конституцию РФ, дающие право главе государства направить в Совет Федерации своих представителей, были приняты парламентом в ходе весенней сессии 2014 года. Глава государства может назначить до 17 членов палаты (то есть не более 10% от действующего численного состава).

До сих пор президент ни разу не воспользовался своим правом назначать сенаторов от федерального центра.

Президент РФ Владимир Путин в законопроекте о поправках в Конституцию также исключил возможность занимать должность главы государства более двух сроков, писал ранее NEWS.ru. В ныне действующей редакции Конституции на пост президента нельзя претендовать после двух сроков подряд.