Председатель совета военных ветеранов выслан из Латвии за концерты к 9 мая

Латвия выдворила россиянина и председателя латвийского Республиканского общества военных ветеранов Владимира Норвинда в РФ. Поводом стало недовольство властей активностью бывших российских военных, помогавшим нуждающимся и одиноким.
Полковник в отставке Норвинд был задержан 9 октября местными силовиками и препровождён в центр содержания нелегальных мигрантов в посёлке Муцениеке. Затем его принудительно выслали из Латвии в Россию.
Формальным основанием для депортации послужило аннулирование вида на жительство российского гражданина, — написал в Facebook латвийский правозащитник Александр Гапоненко.
На самом деле властей прибалтийской республики больше беспокоило то, что организация бывших военных насчитывала более двух тысяч человек. Она имела 22 отделения в стране, оказывала помощь и отстаивала интересы военных пенсионеров. К тому же общественники принимали участие в российских выборах, поскольку многие участники организации имели российское гражданство.
Ещё одним отягчающим обстоятельством, с иронией сообщает Гапоненко, стало то, что Норвинд руководил славянским общественно-культурным центром «Гармонь» и на 9 мая помогал организовывать праздничные концерты, где звучали советские песни, прославляющие победу советского народа над фашизмом в Европе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сейм Латвии готовится принять во втором и третьем чтениях законопроект о запрете георгиевской ленты. В российском парламенте решительно осуждают подобный шаг, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
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