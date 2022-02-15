Председатель ОБСЕ прибыл в Москву на встречу с Лавровым

В Москву на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым прилетел председатель ОБСЕ, глава МИД Польши Збигнев Рау. В начале встречи он отметил особую важность переговоров в связи с ситуацией вокруг Украины, пишут РИА Новости.

Мой визит связан с текущим председательством Польши в ОБСЕ. Этот визит сопровождается напряжённой обстановкой. Наша сегодняшняя встреча является особенно важной. Перед нами обсуждение многих вопросов, связанных с повесткой дня ОБСЕ, — сказал дипломат.

Как сообщали в МИД РФ, во время переговоров в Москве будет обсуждаться конфликт на востоке Украины. Также запланирован обмен мнениями о деятельности Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, задача которой заключается в непредвзятом слежении за ситуацией в Донбассе и оказании поддержки соблюдению прав человека и нацменьшинств на всей территории Украины.

Ранее сообщалось, что Россия с большой долей вероятности не примет участие в запрошенной Киевом встрече для обсуждения перемещений российских войск близ границы с Украиной. Она состоится 15 февраля. О намерении созвать встречу заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Москва не ответила на призыв Киева объяснить военную деятельность близ государственных границ и в Крыму согласно Венскому документу.