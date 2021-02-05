Председатель меджлиса Ирана везёт Путину сообщение от Хаменеи

https://static.news.ru/photo/e902b2da-688b-11eb-8b8a-96000091f725_660.jpg Мохаммад-Багер Галибаф Фото: khamenei.ir

Председатель меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад-Багер Галибаф везёт послание президенту РФ Владимиру Путину от верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Послание, которое везёт с собой председатель парламента, будет представлено на встрече с представителем Путина, — рассказала депутат Моджтаба Тавангяр агентству ISNA.

Ранее стало известно, что представитель иранского парламента Галибаф посетит Россию 7–9 февраля.

Как писал NEWS.ru, США отказываются инициировать диалог с Ираном по возобновлению переговоров об участии Вашингтона в СВПД. Госдеп заявил, что власти Соединённых Штатов ждут первого шага от Тегерана.

Российский МИД, в свою очередь, сообщил о готовности Москвы к сотрудничеству с США для того, чтобы добиться возвращения Вашингтона в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) — сделку международного сообщества с Ираном по ядерной программе ближневосточной страны.