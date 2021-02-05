Медведев выразил поддержку действиям ОПЗЖ против цензуры

https://static.news.ru/photo/b44340f8-689c-11eb-9b09-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: scrf.gov.ru

Поддержку усилиям партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) по борьбе с цензурой на украинском телевидении высказал председатель «Единой России», зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщила пресс-служба «Единой России» Медведев провёл телефонный разговор с руководителем политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком. В ходе беседы он выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, сообщает ТАСС.

В ходе разговора было отмечено, что действия президента [Украины Владимира] Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями, к которым, без сомнения, относится и свобода слова, —цитирует агентство сообщение.

Ранее сообщалось, что попавшие под санкции телеканалы связывают с одним из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. На Украине его считают пророссийским политиком. США поддержали этот шаг Зеленского, который назвал закрытые СМИ орудиями пропаганды, финансируемыми страной-агрессором.

Как писал NEWS.ru, Россия, в свою очередь, осудила власти Украины за блокировку телеканалов. В Кремле считают, что международным организациям следует обратить на это решение Киева внимание.