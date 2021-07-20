Правозащитник оценил Дегтярёва как главу Хабаровского края

Член Общественного совета при комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите Михаил Дольбер дал оценку Михаилу Дегтярёву на посту главы Хабаровского края. Правозащитник подтвердил управленческую компетентность временно исполняющего обязанности губернатор, сообщает РЕН ТВ.

Именно компетентности, подчеркнул эксперт, не было у предшественника Дегтярёва — Сергея Фургала.

Я видел системность в работе. У предыдущего губернатора было в общем-то желание что-то исправить, но, на мой взгляд, не было системности, — отметил Дольбер.

Правозащитник заявил, что будет голосовать за Дегтярёва. По его словам, нынешний глава края — человек, который знает, о чём говорит.

У него практически нет слов-паразитов. Он вполне грамотно излагает свои собственные мысли, владеет ситуацией, — обратил внимание на важные детали правозащитник.

Общественник уверен, что Дегтярёв полностью справится с работой, которая ему предстоит. К тому же ему импонирует пиар-освещение деятельности врио губернатора: в информационном поле масса материала о том, чем занимается глава региона, и делается это очень ненавязчиво.

Достаточно, на мой взгляд, сделано профессионально. Думаю, что команда, которая работает с ним, компетентна, — отметил Дольбер.

К тому же большим плюсом в адрес Дегтярёва является недавнее известие об увеличении бюджета Хабаровского края, чего раньше не было многие годы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин оценивает работу Михаила Дегтярёва, сменившего Сергея Фургала на посту главы Хабаровского края. По словам официального представителя Кремля, президент оценивает работу Дегтярёва положительно.