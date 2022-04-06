Правнук Сталина: спецоперация на Украине исправит ошибки истории

Правнук Иосифа Сталина (1878–1953) художник Селим Бенсаад (сын внучки Сталина Галины Джугашвили, которая была дочерью Якова Сталина) рассказал в интервью NEWS.ru о «работе над ошибками истории, которые осуществляет президент Владимир Путин», о возможной связи Никиты Хрущёва с ЦРУ и заявил о желании провести эксгумацию тела прадеда, чтобы проверить версию об отравлении «отца народов». Он также спрогнозировал сроки завершения военной спецоперации России на Украине и резкое падение курса доллара. По мнению потомка генералиссимуса, «уже к лету этого года» американская валюта может рухнуть «до 30 рублей за штуку».

«Моего деда убили в концлагере выстрелом в голову»

— Селим, я узнала, что вы продаёте японскую машину. Причина политическая?

— Я решил это сделать сразу после того, как Япония поддержала санкции против России. Да, вы можете называть это моим личным знаком протеста. Но многим нравятся такие авто.

Правнук Иосифа Сталина (1878–1953) художник Селим Бенсаад NEWS.ru

Машина большая, удобная, в отличном состоянии, так как я крайне аккуратно её эксплуатировал. Бонусом к автомобилю прилагается моя книга «Тайны семьи Сталина: исповедь последнего из Джугашвили» с моим автографом. Взамен этой машины я планирую приобрести автомобиль китайского производства.

— Потому что Россия дружит с Китаем?

— Да. И я вижу в этом сотрудничестве большой потенциал. Россия в самом ближайшем будущем, я полагаю, будет развивать торговлю с Китаем, Ираном, Индией и другими дружественными для нас странами.

— Вы активно выступаете в поддержку президента Владимира Путина. Решение президента о спецоперации на Украине тоже приветствуете?

— Разделяю точку зрения тех, кто считает, что 25 февраля украинские националисты при поддержке Америки и стран НАТО готовили нападение на ДНР и ЛНР, а следом — масштабную провокацию против России.

Владимир Путин сыграл на опережение. В противном случае Россия могла оказаться в ситуации СССР июня 1941 года, когда фашисты вероломно напали на СССР, который совершенно не ожидал этого и не был готов к войне.

На самом деле я всё больше замечаю схожесть Владимира Владимировича с Иосифом Виссарионовичем в решениях и поступках.

— Немало россиян считают Сталина тираном и кровавым диктатором. Как вы относитесь к этим оценкам?

— Все разговоры о якобы «злодеяниях кровавого Сталина» пошли от Никиты Хрущёва. Это была пропаганда против прадеда! Теперь я точно знаю, что Хрущёв его оболгал! Всю эту злодейскую паутину, которая была сплетена после смерти Сталина, мы распутали вместе с соавтором моей книги «Тайны семьи Сталина: исповедь последнего из Джугашвили» — историком, писательницей и журналисткой Ланой Паршиной.

Кстати, когда мы выставили в одну из популярнейших соцсетей наше фото с книгой на фоне картины водружения советскими солдатами знамени над Рейхстагом, заграничные модераторы стали блокировать снимок и требовать его убрать.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине Владимир Гребнев/РИА Новости

— На каком основании?

— Якобы он оскорбляет чувства. Чьи? Потомков тех, кто был повержен в мае 1945-го? Но почему я должен считаться с их чувствами?!

В моей семье всегда говорили, что моего деда Якова Сталина убили на поле боя во время войны. Работая над книгой в государственных архивах, мы обнаружили уникальный документ на шести страницах. Он доказывает, что Якова Сталина убили в нацистском концлагере Заксенхаузен 14 апреля 1943 года выстрелом в голову.

Якобы при попытке к побегу. На самом деле в Заксенхаузене просто убивали пленных. Именно выстрелом в голову, это был коронный приём нацистов Заксенхаузена. Палачи не знали, чей сын перед ними. Застрелили наряду с остальными. Яков ведь не был на особом положении, Сталин сказал: мои сыновья служат так же, как все остальные. Получается, что я теперь обязан считаться с «оскорблёнными чувствами» потомков тех, кто застрелил моего дедушку и сотни тысяч других людей?!

Как умер Сталин и мог ли Хрущёв быть агентом ЦРУ?

— Какую версию смерти самого Сталина вы считаете наиболее правдоподобной?

— В архивах мы нашли косвенные подтверждения того, что прадеда могли отравить.

В 1952 году Сталин затеял реформы и кардинальное обновление партии: хотел выгнать неблагонадёжных, проворовавшихся, наплевательски относившихся к советскому народу; дать больше полномочий регионам, больше свобод в праве выбора народу. Затеянные прадедом реформы не нравились многим его потенциальным преемникам. Могу точно сказать: если бы Сталин закончил реформу власти, мы бы продолжали жить хорошо.

Иосиф Сталин Russian Look/Global Look Press

За ночь до инсульта прадед ужинал в компании Берии, Маленкова, Хрущёва и Булганина. Я предполагаю, что ему добавили яд в воду либо в еду. Дети прадеда — и Светлана, и Василий — догадывались, что отца отравили.

Мне удалось получить историю болезни Сталина — эти документы дают только официальным родственникам. Я читал их вместе с экспертом, и он подтвердил мои подозрения относительно отравления. Открытым текстом написано, что надо разбираться в вопросе (последствий действия ядов).

Чтобы подтвердить или опровергнуть версию отравления, нужна экспертиза, а для её проведения требуется эксгумация тела Сталина. С восстановлением исторической справедливости: посмертная реабилитация Иосифа Виссарионовича, захоронение со всеми воинскими почестями по праву!

Единственный человек, который может распорядиться провести эксгумацию, — президент России. Я к нему пока не обращался ввиду того, что у него сейчас много других проблем. Но планирую обратиться позже. Пока же давайте вместе порассуждаем.

Кто передал Крым из состава РСФСР в состав УССР? Хрущёв. Кто начал первым производить расчёты за газ и нефть в долларах, держать золотовалютные резервы России за рубежом? Он же! Сталин бы этого никогда не допустил! А ещё именно при Хрущёве как-то вдруг стало забываться, что это СССР победил во Второй мировой войне.

Мы стали отмечать лишь победу в Великой Отечественной, да и то почти робко, будто стыдясь и своей победы, и себя самих. При Хрущёве не праздновали даже парад Победы, его восстановил Брежнев в 1964 году. Есть некоторые косвенные подтверждения того, что товарищ Хрущёв действовал в интересах Америки и, возможно, был агентом ЦРУ.

В электронной библиотеке архива ЦРУ, к которой российские историки некоторое время имели доступ до того, как его закрыли, мой соавтор Лана Паршина обнаружила и пересняла любопытный документ о Степане Бандере.

Документ проходит под кодовым названием «Консул 2» и подтверждает тот факт, что Степан Бандера являлся спецагентом Гитлера. Он был направлен на территорию Украины для создания там нацистских группировок, члены которых впоследствии совершили множество зверских преступлений, в том числе, например, расстрел польских офицеров в Катыни. Они убивали евреев и даже своих соотечественников.

Уже после войны различные недружественные СССР силы пытались свалить эту вину на солдат советской армии. Совершенно так же на российскую армию теперь пытаются переложить убийства мирных граждан на Украине, например в Буче под Киевом. История имеет свойство повторяться.

«Думаю, спецоперация завершится 8 мая, чтобы 9 мая провести парад Победы в Киеве»

— Когда, по вашим ощущениям, завершится спецоперация России на Украине?

— Я думаю, 8 мая. Чтобы 9 мая можно было провести парад Победы в Киеве.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вы относитесь к идее присоединения ДНР и ЛНР?

— Это одна из самых ближайших задач. Я верю, что Владимир Владимирович доведёт начатое до конца.

Наш президент осуществляет практически «работу над ошибками истории». Вернулся Крым. Уже заявлено о планах по дедолларизации — отказу от расчётов за газ и нефть долларами. Доллар рухнет, если перестанет быть привязан к газу и нефти.

По моим прогнозам, к лету бакс будет стоить не более 30 рублей за штуку и продолжит падать.

— Нужно ли, по вашему мнению, возрождать СССР?

— В прежнем виде возродить СССР не получится. В бывших республиках Союза уже созданы совершенно другие культура и менталитет, не советские, население кое-где даже по-русски не говорит. А вот восстановить СССР внутри России я считаю необходимым: возродить советское образование, качественную бесплатную медицину, уважение к старшим.

Я думаю, что за образец нужно брать китайскую модель развития общества, а не американскую, по которой мы жили последние 30 лет. Китай, кстати, не разрушил коммунистический строй. Они и собственные производства наращивают, и бизнес строят, и социальная сфера в Китае на высоком уровне.

Уверен, что и у России получится занять достойное место на мировой политической арене. Но я буквально умоляю Владимира Владимировича Путина быть осторожным. Вокруг сильной личности часто крутятся предатели. Как Хрущёв крутился возле Сталина при его жизни... Владимир Владимирович, вы очень нужны России, поэтому, пожалуйста, берегите себя!