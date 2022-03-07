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Правительство утвердило список недружественных России стран и территорий

15:11, 07 марта 2022
Правительство утвердило список недружественных России стран и территорий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Правительством РФ утверждён перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении России, а также её компаний и граждан недружественные действия. Соответствующее распоряжение было подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным, сообщили в пресс-службе правительства.

В список вошли 27 государств Евросоюза, США и Канада, Великобритания (включая подконтрольные территории), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино и Северная Македония. В числе азиатских стран в реестре фигурируют Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань и Микронезия. В перечень также попали Австралия и Новая Зеландия. 

Распоряжение подготовлено в рамках Указа Президента от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Согласно документу, российское государство, граждане и компании, которые имеют валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из вышеназванного перечня, смогут платить по ним в рублях.

При этом все сделки российских фирм с гражданами и компаниями из списка обязаны будут пройти процедуру одобрения правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Ранее стало известно, что резиденты РФ и стран, не присоединившихся к санкциям против страны, смогут получить средства по долговым обязательствам в установленные сроки в рублях, объём будет определён обменным курсом на момент выплаты. Об этом говорится в разъяснениях по правилам выплат по внешнему долгу российских эмитентов в комплексе особого временного порядка его обслуживания для поддержания финансовой стабильности рынка РФ, подготовленных Банком России. 

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