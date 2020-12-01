Правительство упраздняет книгу жалоб и ряд других советских правил

https://static.news.ru/photo/dedafcda-3443-11eb-80cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Правительство с 1 января следующего года упраздняет книги жалоб в магазинах. А также разрешает не продавать крепкое спиртное пьяным покупателям.

Останутся книги жалоб только в точках общепита, как того требуют новые правила. Минпромторг считает наличие такой книги в магазине излишним: там покупатели могут «проголосовать рублём» — ничего не покупать и не ходить в этот магазин, пишет «Парламентская газета».

Кроме этого, упразднён целый блок приказов по работе физиотерапевтов. Из обязательных к применению исключён блок о дошкольниках, где говорится о регулярных медосмотрах и закаливании детей. Не будет положения, которое гласит, что медицина недостаточно активно использует для лечения и профилактики болезней воду, грязь, торф, солнце, глину и воздух.

Также будет ликвидирован официальный сборник рецептур для школьных и производственных столовых.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственная дума РФ приняла в первом чтении проект закона, который упраздняет большую часть возрастной маркировки для книг, произведений искусства и массовых мероприятий. В качестве обязательной останется лишь отметка «18+».