Правительство Тувы ушло в отставку

https://static.news.ru/photo/81726dfc-a64f-11eb-a4a2-96000091f725_660.jpg Фото: gov.tuva

Правительство республики Тува ушло в отставку. Все члены кабмина республики продолжат свою работу в качестве исполняющих обязанности, передаёт пресс-служба главы региона.

26 апреля в ходе аппаратного совещания правительства врио главы республики Владислав Ховалыг объявил о роспуске кабмина.

Это решение взвешенное и выверенное! Оно продиктовано самой жизнью и не является политическим решением, которое нужно драматизировать, — отметил Ховалыг.

Он подчеркнул, что такой шаг позволит мобилизовать «команду» на дальнейшую эффективную работу. По словам врио главы Тувы, в основе кадровых и изменений решений «лежит формула»: «Ответственность. Эффективность. Результативность».

Экс-мэра Кызыла Владислава Ховалыга назначили врио главы региона 7 апреля после ухода с поста по собственному желанию главы Шолбана Кара-оола. Тогда президент РФ подписал указ о снятии уже бывшего главы республики с поста.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Решение стало необходимым для проведения досрочных выборов в республике, намеченных на 20 июня, заявил политик во время телеобращения к народу.