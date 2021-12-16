18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Правительство смягчило наказание за административные нарушения

13:19, 16 декабря 2021
Правительство смягчило наказание за административные нарушения Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Кабмин принял решение смягчить наказание за административные нарушения для предпринимателей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что единственной санкцией за первое нарушение для владельцев малого и микробизнеса станет предупреждение, пишет ТАСС.

Разумеется, если речь не идёт о причинении вреда здоровью, ущербе имуществу и других подобных действиях. Для микро- и малых предприятий, а также социально ориентированных НКО будут вдвое снижены границы штрафных санкций, — сказал он.

Премьер отметил, что такая мера позволит смягчить наказание по наиболее массовым нарушениям. Зачастую тяжёлые нарушения в сфере предпринимательства случаются реже.

Ранее Минтруд подготовил поправки к постановлению правительства о господдержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые трудоустраивают безработных россиян. Действующая с марта 2021 года программа будет расширена с 1 января 2022 года, когда субсидии станут возможными для работодателей, которые трудоустроят молодёжь до 30 лет.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео