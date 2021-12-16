Правительство смягчило наказание за административные нарушения

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Россия помогла уговорить Армению сесть за стол переговоров с Турцией, заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал. По его мнению, Москва также убедила Ереван проявить благоразумие и осторожность в отношениях с Анкарой, пишет Lenta.ru.

Мне кажется, что мы находимся на заре новой эры в отношениях между Арменией и Турцией, а также между Арменией и Азербайджаном, — признался Унал. По его мнению, это может стать...