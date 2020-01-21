Премьер-министр Михаил Мишустин представил главе государства Владимиру Путину новый состав правительства России. Всего кабинет министров обновился почти наполовину, однако его структура не претерпела серьёзных изменений за исключением ликвидации Министерства по делам Кавказа и упразднения одной должности заместителя премьера. Главной интригой стало возвращение в Белый дом помощника президента Андрея Белоусова и приход столичного вице-мэра Марата Хуснуллина. Как и ожидалось, своих портфелей лишились наиболее критикуемые в последнее время министры Владимир Мединский, Максим Орешкин, Максим Топилин и Вероника Скворцова. Путин назвал новый состав сбалансированным, а эксперты, опрошенные NEWS.ru, отметили значительное усиление группы вице-премьеров.

Если в правительство Дмитрия Медведева, состав которого был утверждён ещё в мае 2018 года, входили 10 вице-премьеров и 22 министра, то Михаил Мишустин представил главе государства свой вариант кабинета, состоящий уже из девяти заместителей, в том числе одного первого, и 21 министра.

Кто вошёл в состав нового правительства

Первым вице-премьером назначили помощника президента Андрея Белоусова, у которого ранее уже был опыт работы в правительстве на посту министра экономического развития. Вице-премьером—руководителем аппарата правительства стал бывший замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко, должность вице-премьера получил и ещё один бывший заместитель Мишустина Алексей Оверчук. Также впервые заместителями председателя кабмина выбраны экс-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин и президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

Из замов Медведева свои посты сохранили лишь полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, Юрий Борисов и Татьяна Голикова. Ещё один из правительственных тяжеловесов Антон Силуанов лишился вице-премьерского поста, однако сохранил за собой министерское кресло. Не затронула ротация и долгожителей Белого дома главу МИД Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и руководителя МВД Владимира Колокольцева. Вице-премьер-глава аппарата правительства Константин Чуйченко сменил Александра Коновалова на посту министра юстиции.

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Что касается министерств, то их количество также решено уменьшить до 21: указом президента упразднено Министерство по делам Кавказа, возглавляемое ранее Сергеем Чеботарёвым. Впрочем, буквально перед объявлением нового состава кабмина Владимир Путин предложил кандидатуру Юрия Чайки на пост своего полномочного представителя в Северо-Кавказском федеральном округе.

Сохранили свои портфели глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, руководитель Минприроды Дмитрий Кобылкин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр энергетики Александр Новак, глава Минтранса Евгений Дитрих, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, глава сельскохозяйственного ведомства Дмитрий Патрушев, руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава МЧС Евгений Зиничев.

Тем не менее, среди вновь назначенных глав министерств немало и новых лиц, особенно сильные изменения произошли в социальном блоке кабмина. Впервые в Белый дом попали бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Михаил Мурашко, который возглавил Минздрав. Экс-глава Рособрнадзора Сергей Кравцов сменил Ольгу Васильеву на посту министра просвещения, бывший замминистра финансов Антон Котяков занял должность министра труда и соцзащиты, а ранее работавшая в должности руководителя департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова стала министром культуры. Кроме того, новых глав получили министерства экономического развития, цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и спорта, а также науки и высшей школы: ими стали соответственно экс-губернатор Пермского края Максим Решетников, бывший замглавы Ростелекома Максут Шадаев, руководитель Международной ассоциации студенческого спорта Олег Матыцин и ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков.

При этом почти половина команды Дмитрия Медведева (пять вице-премьеров и десять министров) осталась за бортом, особенно сильные изменения произошли в, так называемом, социальном блоке. Так, в новый состав правительства не взяли уже теперь бывших вице-премьеров: Ольгу Голодец, Максима Акимова, Алексея Гордеева, Виталия Мутко и Дмитрия Козака. Не нашлось места в кабмине Мишустина экс-министру экономического развития Максиму Орешкину, возглавлявшей Минпросвещения Ольге Васильевой, экс-министру цифрового развития Константину Носкову, бывшему министру культуры Владимиру Мединскому, экс-руководителю Минтруда Максиму Топилину, бывшему главе Минспорта Павлу Колобкову, экс-министру науки и высшей школы Михаилу Котюкову.

Оправдать доверие президента

Поздравляя вновь назначенных, президент Владимир Путин подчеркнул, что в успехе правительства Михаила Мишустина заинтересованы не только сами новые министры и вице-премьеры, но и вся страна.

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В свою очередь Мишустин призвал обновлённый состав кабмина постоянно думать о том, как оправдать доверие, оказанное им российским лидером.

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов назвал новый кабинет министров «правительством роста».

И олицетворяет этот курс новый первый вице-премьер Андрей Белоусов. При этом Антон Силуанов и Татьяна Голикова должны гарантировать стабильность работы кабинета. Дмитрий Орлов гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций

Обратил внимание на усиление группы вице-премьеров и президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. По его словам, здесь особенно выделяются фигуры первого зампредседателя правительства Алексея Белоусова и вице-премьера Марата Хуснуллина, а также новые назначенцы в социальном блоке. По мнению эксперта, сравнительно небольшие изменения в структуре правительства могут означать, что отставка предыдущего кабинета была неожиданной.

Не было времени сейчас заниматься уточнениями и перегруппировкой. Поэтому же и столь профессионально выглядит состав. Явно, практически все новые члены из того круга, который был понятен и знаком Михаилу Мишустину. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Впрочем, в дальнейшем Алексей Куртов не исключил, что позже, возможно, осенью, «будет некоторое функциональное уточнение внутри правительства». Со своей стороны, Дмитрий Орлов полагает, что в 2018 году была создана достаточно адекватная актуальным вызовам структура правительства, и сейчас она практически не изменилась.