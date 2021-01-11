Правительство России поддержало запрет второго гражданства для госслужащих

Правительство Российской Федерации 11 января поддержало проект закона о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.
Как уточняется в отзыве, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, документ устанавливает ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, а также других должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство,
Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены.
Чиновники также должны будут информировать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Запрет на второе гражданство распространяется в том числе и на губернаторов, и на главу Банка России.
Помимо этого, Путин предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут, писал NEWS.ru.