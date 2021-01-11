Правительство России поддержало запрет второго гражданства для госслужащих

https://static.news.ru/photo/97a540d4-53ef-11eb-8d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство Российской Федерации 11 января поддержало проект закона о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство.

Как уточняется в отзыве, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента, документ устанавливает ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, а также других должностей в связи с наличием гражданства иностранного государства или вида на жительство, передаёт РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, запрещающий государственным и муниципальным служащим иметь второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Согласно документу, госслужащие, которые в течение полугода после вступления в должность не подтвердят отсутствие у них иностранного гражданства, будут уволены.

Чиновники также должны будут информировать о прекращении гражданства России и получении документа, подтверждающего право на проживание за рубежом. Запрет на второе гражданство распространяется в том числе и на губернаторов, и на главу Банка России.

Помимо этого, Путин предложил внести поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работник должен будет сообщать в письменной форме о прекращении российского гражданства. После этого трудовой договор с ним расторгнут, писал NEWS.ru.