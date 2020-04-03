Правительство РФ запретило распространять недостоверную информацию о ЧС

https://static.news.ru/photo/a580d53e-75aa-11ea-89fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россиянам при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации запрещено распространять недостоверную информацию об этом, говорится в правилах поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС. Их опубликовали 3 апреля.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации гражданам запрещается распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации, — говорится в постановлении премьер-министр РФ Михаила Мишустина.

Ранее на подпись президенту поступил закон , наделяющий правительство правом вводить режим повышенной готовности или ЧС на всей территории России или в некоторых регионах. До этого такими полномочиями обладала только правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС. Кроме того, список причин для объявления ЧС дополнили новым пунктом: распространение заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленную ранее нерабочую неделю до конца апреля.

2 апреля Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза, писал NEWS.ru.