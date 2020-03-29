https://static.news.ru/photo/25c75c78-719f-11ea-8eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава российского кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нового состава правительственной комиссии по импортозамещению. Главой комиссии вместо бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева стал вице-премьер Юрий Борисов.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В новый состав органа вошли: министр промышленности и торговли Денис Мантуров (он стал заместителем председателя), глава Минэнерго Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, замминистра цифрового развития Максим Паршин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, замглавы Минтранса Алексей Семёнов, глава Минфина Антон Силуанов, заместитель главы аппарата кабмина Алексей Уваров, министр строительства Владимир Якушев и помощник президента РФ Максим Орешкин (по согласованию). Состав комиссии сократился с 15 до 12 человек.

Правительственная комиссия по импортозамещению была сформирована в 2015 году. Её задача — обеспечить координацию действий органов федеральной власти и регионов при реализации госполитики в сфере импортозамещения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, в российском правительстве появится президиум. Постановление о его учреждении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.