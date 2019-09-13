https://static.news.ru/photo/f4322a14-d543-11e9-9714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство согласовало единый стандарт визуального стиля национальных проектов, призванного повысить их узнаваемость.

Соответствующий документ подписан заместителем директора проектной деятельности кабмина Максимом Ксензовым, передаёт РБК .

В настоящее время существует 13 нацпроектов. Их реализация в 2019–2024 годы обойдётся примерно в 26 трлн рублей, из которых 13,2 трлн принадлежат федеральному бюджету. Реализацию проектов контролируют вице-премьеры, а в качестве руководителей выступают министры.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил руководителям нацпроектов рассмотреть вопрос об изменении процедуры отбора регионов РФ для участия в их реализации, а также провести анализ фактического уровня софинансирования расходных обязательств российских субъектов.