Правительство РФ подтвердило проведение встречи Мишустина и Кадырова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретятся вечером в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство России. Кадыров сейчас находится в рабочей поездке в столице и ранее провёл переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Глава Чечни записал видео из Белого дома, в котором рассказал о встрече с главой государства, добавив, что прибыл в правительство РФ по его поручению. В планах Кадырова значатся встречи с председателем правительства Мишустиным, его заместителями, а также профильными министрами.

Вот так дальше будем стараться решать острые вопросы, — заключил Кадыров.

Рабочая встреча Путина и Кадырова состоялась вечером 2 февраля. Сам Кадыров назвал её «доброй» и отметил, что Путин поддержал республику и принял участие в вопросах, требующих его поддержки. Чеченский лидер представил отчёт, согласно которому безработица в республике сократилась до 8%, а уровень дотационности бюджета снизился с 69,6% до 42,4%.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, а также темы, связанные с работой правоохранителей.