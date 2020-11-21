Правительство РФ реформирует систему институтов развития

https://static.news.ru/photo/cdf30cdc-2d5e-11eb-bc0f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что правительство оптимизирует систему институтов развития.

По поручению президента правительство проведёт оптимизацию институтов развития, чтобы они в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития, которые определены указом президента, — приводит ТАСС слова председателя кабмина.

Он подчеркнул, что восемь институтов развития будут ликвидированы, а их функции будут перераспределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти.

В частности, под управление ВЭБ.РФ будут переданы Корпорация МСП, Российский экспортный центр (РЭЦ), ЭСКАР и «Роснано». Российская венчурная компания перейдёт под руководство РФПИ. При этом планируется объединить МСП-Банк и госкомпанию ДОМ.РФ.

Будет создана единая лизинговая компания на базе ГТЛК и «ВЭБ-лизнг», Фонд защиты прав дольщиков станет частью Фонда содействия реформированию ЖКХ, который также претерпит ряд изменений. Российский фонд фундаментальных исследований присоединят к Российскому научному фонду.

Всё это позволит сократить дублирующие функции и сформировать пять крупных институтов развития, — заявил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что стратегически важные структуры, такие как Росатом, Роскосмос, Ростех, Росавтодор, сохранятся в новой структуре институтов развития.

Ранее NEWS.ru писал, что Анатолий Чубайс покинет должность руководителя «Роснано» в связи с реорганизацией структуры. Отмечалось, что ему предложат другую позицию.