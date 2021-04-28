https://static.news.ru/photo/12707e40-a824-11eb-bdc1-96000091f725_660.jpg Фото: government.ru

Правительство РФ может уйти в отставку после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на свои источники.

Этот инструмент в том числе может быть использован после выборов, чтобы отвлечь россиян в случае общественного недовольства несменяемостью власти, — приводит издание слова источника.

Таким образом, парламентские выборы могут стать не просто средством для избрания (или переизбрания) народных любимцев. При определённом стечении обстоятельств эти выборы послужат отличным началом для транзита власти в 2024 году.

Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В этот день пройдут выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные голосования.

Ранее президент Владимир Путин призвал политиков всех уровней честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики вести предстоящие избирательные кампании, в том числе в Государственную думу. Он потребовал уважать оппонентов и не давать россиянам голословных обещаний.