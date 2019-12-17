Правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины, внеся в него ряд физических лиц.
Постановление кабмина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в ноябре 2018 года. Санкции включают в себя блокировку финансов, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капиталов из России.
Как ранее сообщал NEWS.ru, суд в Одесской области приговорил местного жителя к году условно за «использование запрещённой коммунистической символики». Мужчина 9 мая открыто продемонстрировал красный флаг с надписью «Отечественная война» и георгиевскую ленточку.
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