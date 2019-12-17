https://static.news.ru/photo/8a6cc93c-20ec-11ea-b4d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство РФ расширило санкционный список в отношении Украины, внеся в него ряд физических лиц.

Постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Все граждане Украины, попавшие под ограничения, так или иначе связаны с Одессой. Например, в список вошли бывший начальник городской полиции Владимир Босенко и экс-глава Одессы Олег Брындак.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в ноябре 2018 года. Санкции включают в себя блокировку финансов, ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на вывод капиталов из России.

Как ранее сообщал NEWS.ru, суд в Одесской области приговорил местного жителя к году условно за «использование запрещённой коммунистической символики». Мужчина 9 мая открыто продемонстрировал красный флаг с надписью «Отечественная война» и георгиевскую ленточку.