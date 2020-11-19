Правительство проведёт масштабные сокращения во власти РФ

https://static.news.ru/photo/2d3a252c-2abc-11eb-910e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Масштабное сокращение должностей во власти всех уровней анонсировало правительство РФ. В рамках оптимизации предлагается сократить 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти. Более 33,5 тыс. должностей сократят в территориальных.

Информацию о грядущем сокращении такого масштаба озвучил руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. По словам вице-премьера, будет сокращено более 40 структурных подразделений, а также более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных структур, пишет «РГ».

На сегодня средняя доля вакансий в центральных аппаратах власти составляет 20%, отметил Григоренко. И многие сохраняют их только для «денежного содержания» своих служащих. Поэтому власти решили сократить эти искусственно поддерживаемые пустующие ставки.

Штаты центральных аппаратов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов — на 10%. Все преимущественно за счет имеющихся вакансий, — пояснил вице-премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ближайшие три года на увольнение федеральных госслужащих планируют потратить 4,8 млрд рублей. Как сообщили в Минфине, средства пойдут на выплаты увольняемым сотрудникам.