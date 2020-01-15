Первое в 2020 году заседание правительства, которое было запланировано на 16 января, не состоится. Оно перенесено на другой день, дата пока не назначена, сообщили в пресс-службе кабинета министров.
Все члены кабинета министров, как и премьер-министр, будут работать с приставкой и.о. до формирования нового состава правительства. 15 января кабинет министров в полном составе ушёл в отставку.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
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