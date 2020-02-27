Гражданам иностранных государств с 28 февраля временно ограничен въезд в Россию с территории Ирана в связи со вспышкой коронавируса. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Ограничение распространяется на туристов, лиц, въезжающих в РФ для учёбы или работы, а также следующих через российскую территорию транзитом.
Исключения сделаны для граждан государств, входящих в состав ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ,
Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выпустил аналогичное распоряжение в отношении иностранцев, въезжающих в Россию с территории Южной Кореи. Ограничение начнёт действовать с 1 марта.
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