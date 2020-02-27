https://static.news.ru/photo/b9b9534a-59f9-11ea-8652-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гражданам иностранных государств с 28 февраля временно ограничен въезд в Россию с территории Ирана в связи со вспышкой коронавируса. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ограничение распространяется на туристов, лиц, въезжающих в РФ для учёбы или работы, а также следующих через российскую территорию транзитом.

Исключения сделаны для граждан государств, входящих в состав ЕАЭС, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ, сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин выпустил аналогичное распоряжение в отношении иностранцев, въезжающих в Россию с территории Южной Кореи. Ограничение начнёт действовать с 1 марта.