Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

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Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Ижевска составили административный протокол на замминистра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова. Чиновник начал перепалку с полицейскими после просьбы показать посадочный талон при входе на аэровокзал.

Видеозапись, на которой похожий на Овсянникова человек спорил с сотрудниками аэропорта и нервно проходит через рамку металлодетектора, опубликовал Пятый канал. По информации ресурса, замминистра ругался матом на сотрудников служб авиационной...