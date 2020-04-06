Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

Огурцы и помидоры иностранного производства попали в список пищевых продуктов, закупки которых для целей государственных и муниципальных нужд ограничены. Соответствующее решение приняло правительство России.
Постановление кабмина
Как ранее писал NEWS.ru, розничные продажи имбиря и чеснока, которые, как считается, являются природными иммуностимуляторами, выросли в 2,5 раза по причине распространения в России коронавирусной инфекции. Оптовые цены на эти продукты за две недели подскочили в несколько раз.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен