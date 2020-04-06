Политика

Правительство ограничило госзакупки иностранных помидоров и огурцов

17:48, 06 апреля 2020 80
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огурцы и помидоры иностранного производства попали в список пищевых продуктов, закупки которых для целей государственных и муниципальных нужд ограничены. Соответствующее решение приняло правительство России.

Постановление кабмина размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Документ расширяет перечень, принятый в 2016 году.

Как ранее писал NEWS.ru, розничные продажи имбиря и чеснока, которые, как считается, являются природными иммуностимуляторами, выросли в 2,5 раза по причине распространения в России коронавирусной инфекции. Оптовые цены на эти продукты за две недели подскочили в несколько раз.

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