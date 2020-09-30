Правительство не даст отсрочки Facebook и Twitter на перенос серверов в РФ

https://static.news.ru/photo/f87b059c-03b8-11eb-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Facebook и Twitter, а также другие интернет-ресурсы не получат отсрочку на перенос в РФ серверов, на которых хранятся данные россиян. Правительство намерено ввести её только для сервисов бронирования авиабилетов. Это следует из утверждённого плана восстановления экономики, который кабмин одобрил 23 сентября.

Об этом сообщает РБК. Представитель пресс-службы правительства не пояснил изданию, с чем связан отказ от введения отсрочки на перенос серверов для других компаний. Представитель Минцифры не ответил по существу. Ранее в проектах документа предлагалось установить отсрочку до 30 октября 2022 года для всех интернет-ресурсов.

Необходимость переноса серверов вызвана так называемым пакетом Яровой. По словам авторов инициативы, она направлена на борьбу с экстремизмом. Эти законы, в частности, обязывают интернет-компании и сервисы хранить и предоставлять при необходимости спецслужбам личные данные пользователей.

Из-за неподчинения этим требованиям ранее была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn. Facebook и Twitter получили отсрочку для выполнения этого требования до начала 2020 года. В конце января ведомство возбудило административное производство в отношении обеих компаний, а в феврале мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по 4 млн руб. Компании не выплатили штрафы, из-за чего в июне служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство. Но блокировать сервисы не стали, писал NEWS.ru.

