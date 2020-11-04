Правительство на грани ротации

В последние дни много и вполне предметно говорят о возможности первых отставок уже в кабинете премьера Михаила Мишустина. Прежде всего под вопросом карьеры министра финансов Антона Силуанова и его коллеги, курирующего проблемы транспорта и дорожного строительства Евгения Дитриха. Характерно, что у этих двоих деятелей есть интересная общая деталь биографии: оба министра в целом сохранили свои позиции и после отставки правительства Дмитрия Медведева. А таких в кабинете — единицы. И по существующей традиции принято считать, что это выживание — плод компромисса очень влиятельных сил.

Но только при Мишустине, видимо, больше внимания стали уделять эффективности отдельной личности в правительстве, а заодно, что немаловажно, исполнительской дисциплине. Между тем в последние недели неформальный глава либерального блока в правительстве Антон Силуанов стал уверенно идти против течения. Сначала он бросил вызов влиятельным силовикам, предложив урезать военные расходы, притормозить рост пенсий отставникам в погонах да ещё и увеличить выслугу для получения этой самой пенсии. Мало того, он принялся и за вполне штатских пенсионеров, которые ещё продолжают работать, и буквально лёг на пути индексации их социального пособия. При том что такой демарш уже по сути противоречит ряду конституционных поправок.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Наконец, от министра финансов досталось и совсем маленьким россиянам, которым в школах были обещаны бесплатные горячие завтраки. Причём лично Владимиром Путиным в рамках общей программы поддержки семей с детьми. Но и это обстоятельство не смутило сверхэкономного Силуанова, который не проявил желания такой проект профинансировать. Да свои же либералы были к министру в последнее время безжалостны. Во всяком случае, та же Счётная палата во главе с Алексеем Кудриным выявила значительные проблемы с использованием средств Фонда национального благосостояния.

Словом, создаётся впечатление, что Силуанов — просто творец своей дальнейшей судьбы. В этом некоторое отличие от его коллеги Евгения Дитриха, которому ставят в упрёк неудачи с выполнением национального проекта по строительству и модернизации шоссейных дорог. Более того, кое-кто даже присмотрел для него новое поприще — белгородское губернаторство. В этой сельскохозяйственной области сложилась уникальная ситуация с задержкой назначения хотя бы реального врио областного начальника. Утверждают, что во многом это результат поспешного демарша с отставкой «бессмертного» Евгения Савченко, который, не дождавшись официального решения президента о его преемнике, поспешил занять кресло в Совете Федерации.

Теперь якобы в Белгород сватают Дитриха, для которого такое перемещение не в самую передовую область с точки зрения кадровой номенклатуры будет явным карьерным понижением. Впрочем, крепкие покровители, как считается, вполне могут выхлопотать ему должность помощника президента по вопросам транспорта и связи.

Однако интересно, скорее, другое. Насколько быстро нынешнее руководство окажется готовым всё-таки начать ротацию кабинета, прекрасно отдавая себе отчёт в том, что за каждым видным министром у нас просматривается хитросплетение разных интересов влиятельных группировок? Заодно первые отставки станут доказательством меры самостоятельности самого премьера.