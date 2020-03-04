Президент Владимир Путин, наконец-то, признал, что падение доходов населения — серьёзная проблема, одна из самых ключевых, как он выразился. Тем самым глава государства раскрыл подлинную причину политических изменений последних месяцев.
Объявление об отставке правительства Дмитрия Медведева прозвучало неожиданно только для ненаблюдательных. Почти восемь лет бывший президент возглавлял кабинет, и все эти годы — два президентских срока в Америке, если вдуматься, — российская экономика топталась на месте. В долларовом исчислении ВВП России
Таким образом, последние 12 лет были упущены для поступательного развития страны. И это при том, что внутриполитическая ситуация была такова, что у правительства были полностью развязаны руки и оно могло предпринимать любые меры для ускорения экономического роста. Никакая критика оппозиции, никакая блокировка необходимых законов в парламенте ему не угрожала.
Владимир Путин в своем интервью ТАСС
А вот к последовательному развитию экономики нынешняя правительственная команда оказалась неготовой. Двенадцать лет после 2008 года потрачены впустую. И неважно, кто возглавляет кабинет — Касьянов, Фрадков, Зубков, Путин, Медведев или Мишустин, ибо курс проводится один и тот же с небольшими изменениями. Да и часто те, кто вырабатывают его, не сидят в премьерском кресле, как это было с Кудриным или Грефом.
Путин находится у власти уже более двадцати лет, и экономический блок его команды меняется незначительно, и даже те кто его покидает, все равно остаются на важнейших постах, как это и происходит с теми же Кудриным и Грефом.
Двадцать лет — это пятая часть века, это больше чем руководил Советским Союзом Леонид Брежнев, достаточный срок для того, чтобы повернуть тенденции развития страны. Всевозможные зарубежные «чудеса» в экономике — японское, западногерманское, южнокорейское и т.д. были достигнуты за куда более короткие сроки.
Однако Россия по-прежнему является страной, экспортирующей в основном топливо — 64,7% за первую половину 2019 года, причём эта доля даже
Итого, экономический баланс страны, обеспечение её граждан по-прежнему зависят от крайне волатильных цен на топливо, сельхозпродукцию, а также первичные материалы. такие как химикаты и металлы. За двадцать лет не сделано ничего для изменения подобной ситуации. И напрасно президент говорит, что по щелчку пальцев этого не происходит: чтобы не щелкать, у правительства был огромный срок.
Ссылки на необходимость содержать большую армию и тому подобное, звучат неубедительно. В США все сорок пять лет холодной войны производились огромные затраты на оборону: ядерные подводные лодки-ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты, реактивные бомбардировщики и тому подобное., но именно эти заказы были движущим стимулом для экономики, составляя суть так называемой рейганомики, для которой было критично не столько снижение налогов, сколько всё возрастающий военный заказ. При этом в 60-е годы были огромные затраты на космос — лунную программу, начали выделяться бюджетные деньги на социальные нужды при президенте Джонсоне, и с тех пор программы вэлфэра сильно не сокращались. То же самое в Южной Корее или на Тайване — азиатских «тиграх», резкий рост экономики которых сопровождался необходимостью содержать гигантские вооружённые силы. Однако нельзя сказать, чтобы они сильно отстали от Гонконга или Сингапура.
Но это всё прошлые дела. Что сегодня может предложить правительство? Пока мы не услышали от премьера Мишустина ничего, кроме самых общих и обтекаемых фраз. Да и сложно ожидать от человека, который все двадцать лет был плотно интегрирован в правящую команду на разных должностях, чего-то действительно прорывного.
Его эффективность как управленца по части сбора налогов вовсе не гарантирует успешности в выработке нового, принципиально иного курса, который и может обеспечить чаемый рост. Первый заместитель Мишустина — Андрей Белоусов, также человек давно и глубоко вовлечённый в действующую власть. То, что нынешние чиновники, например, Марат Хуснуллин, говорят, например, о жилищной политике,
Президент утверждает, что власть не виновата в падении доходов, что «мировой кризис пришел извне», но это всё отговорки. Владимира Путина можно понять: стоит серьёзно взяться за реформирование, как сразу на поверхность выйдет множество угроз и вызовов стабильности, о которой он говорит с таким пиететом. Поэтому он старается (имея в голове и проблему 2024 с обеспечением перехода власти) поступать наиболее щадящим образом: менять, ничего не меняя. Пока население не готово к протестам и не видит альтернативы нынешней политике и нынешнему режиму, такая тактика себя оправдывает. Люди действительно мирятся уже много лет с падением реальных доходов. Поэтому, думается, правительство Мишустина будет тем же правительством Медведева, только без Медведева. Была убрана фигура, становившаяся всё более сильным источником раздражения, и дан карт-бланш свежему руководителю, который начинает как бы с чистого листа. Политическая, точнее, пиаровская задача была решена. Но экономическая? Скорее всего, ввиду вышеизложенного, ожидать роста доходов населению не приходится.
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