Президент Владимир Путин, наконец-то, признал, что падение доходов населения — серьёзная проблема, одна из самых ключевых, как он выразился. Тем самым глава государства раскрыл подлинную причину политических изменений последних месяцев.

Объявление об отставке правительства Дмитрия Медведева прозвучало неожиданно только для ненаблюдательных. Почти восемь лет бывший президент возглавлял кабинет, и все эти годы — два президентских срока в Америке, если вдуматься, — российская экономика топталась на месте. В долларовом исчислении ВВП России находится ниже, чем в 2008 году, а по сравнению с 2013 годом — меньше на целых 30%!

Таким образом, последние 12 лет были упущены для поступательного развития страны. И это при том, что внутриполитическая ситуация была такова, что у правительства были полностью развязаны руки и оно могло предпринимать любые меры для ускорения экономического роста. Никакая критика оппозиции, никакая блокировка необходимых законов в парламенте ему не угрожала.

Дмитрий Медведев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин в своем интервью ТАСС вспоминает ту точку падения, с которой начался рост экономики в начале его правления. Но сегодня, в 2020 году, совершенно очевидно, что это был восстановительный рост — после десятилетнего катастрофического падения. И ВВП России всего лишь возвращался к исходному состоянию. Таким образом, ныне представляется, что заслуг нынешней команды было не так уж много: восстановление началось ещё при Евгении Примакове и было бы достигнуто вне зависимости от того, кто стоял во главе власти, ибо альтернативой явилось бы только дальнейшее падение — а падать было уже некуда, к 1999 РФ достигла дна. К тому же — и Путин это признаёт в интервью — подъём обеспечила благоприятная мировая конъюнктура: резкий рост цен на энергоносители. Правда, президент говорит о падении цен и о неблагоприятных мировых тенденциях, которые сегодня затрудняют рост российской экономики, но эти же тенденции действуют благоприятно, когда они направлены в положительном направлении.

А вот к последовательному развитию экономики нынешняя правительственная команда оказалась неготовой. Двенадцать лет после 2008 года потрачены впустую. И неважно, кто возглавляет кабинет — Касьянов, Фрадков, Зубков, Путин, Медведев или Мишустин, ибо курс проводится один и тот же с небольшими изменениями. Да и часто те, кто вырабатывают его, не сидят в премьерском кресле, как это было с Кудриным или Грефом.

Путин находится у власти уже более двадцати лет, и экономический блок его команды меняется незначительно, и даже те кто его покидает, все равно остаются на важнейших постах, как это и происходит с теми же Кудриным и Грефом.

Двадцать лет — это пятая часть века, это больше чем руководил Советским Союзом Леонид Брежнев, достаточный срок для того, чтобы повернуть тенденции развития страны. Всевозможные зарубежные «чудеса» в экономике — японское, западногерманское, южнокорейское и т.д. были достигнуты за куда более короткие сроки.

Однако Россия по-прежнему является страной, экспортирующей в основном топливо — 64,7% за первую половину 2019 года, причём эта доля даже возросла по сравнению с прошлогодними показателями. Добавим к нефти и газу химикаты, лес и металлы — все природные ресурсы либо наследие тяжелой промышленности СССР — и вот уже почти 90% экспорта. Из оставшихся десяти процентов важное место занимает пшеница и прочая сельхозпродукция. Причём и здесь налицо резкое падение, по той же пшенице — ровно на треть. Весь экспорт снизился на 3,6%, что означает падение и валютных поступлений в бюджет.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Итого, экономический баланс страны, обеспечение её граждан по-прежнему зависят от крайне волатильных цен на топливо, сельхозпродукцию, а также первичные материалы. такие как химикаты и металлы. За двадцать лет не сделано ничего для изменения подобной ситуации. И напрасно президент говорит, что по щелчку пальцев этого не происходит: чтобы не щелкать, у правительства был огромный срок.

Ссылки на необходимость содержать большую армию и тому подобное, звучат неубедительно. В США все сорок пять лет холодной войны производились огромные затраты на оборону: ядерные подводные лодки-ракетоносцы, межконтинентальные баллистические ракеты, реактивные бомбардировщики и тому подобное., но именно эти заказы были движущим стимулом для экономики, составляя суть так называемой рейганомики, для которой было критично не столько снижение налогов, сколько всё возрастающий военный заказ. При этом в 60-е годы были огромные затраты на космос — лунную программу, начали выделяться бюджетные деньги на социальные нужды при президенте Джонсоне, и с тех пор программы вэлфэра сильно не сокращались. То же самое в Южной Корее или на Тайване — азиатских «тиграх», резкий рост экономики которых сопровождался необходимостью содержать гигантские вооружённые силы. Однако нельзя сказать, чтобы они сильно отстали от Гонконга или Сингапура.

Но это всё прошлые дела. Что сегодня может предложить правительство? Пока мы не услышали от премьера Мишустина ничего, кроме самых общих и обтекаемых фраз. Да и сложно ожидать от человека, который все двадцать лет был плотно интегрирован в правящую команду на разных должностях, чего-то действительно прорывного.

Михаил Мишустин ФНС РФ

Его эффективность как управленца по части сбора налогов вовсе не гарантирует успешности в выработке нового, принципиально иного курса, который и может обеспечить чаемый рост. Первый заместитель Мишустина — Андрей Белоусов, также человек давно и глубоко вовлечённый в действующую власть. То, что нынешние чиновники, например, Марат Хуснуллин, говорят, например, о жилищной политике, показывает , что они не видят альтернативы предыдущему курсу. Олигархическо-сырьевую структуру экономики менять никто не собирается.

Президент утверждает, что власть не виновата в падении доходов, что «мировой кризис пришел извне», но это всё отговорки. Владимира Путина можно понять: стоит серьёзно взяться за реформирование, как сразу на поверхность выйдет множество угроз и вызовов стабильности, о которой он говорит с таким пиететом. Поэтому он старается (имея в голове и проблему 2024 с обеспечением перехода власти) поступать наиболее щадящим образом: менять, ничего не меняя. Пока население не готово к протестам и не видит альтернативы нынешней политике и нынешнему режиму, такая тактика себя оправдывает. Люди действительно мирятся уже много лет с падением реальных доходов. Поэтому, думается, правительство Мишустина будет тем же правительством Медведева, только без Медведева. Была убрана фигура, становившаяся всё более сильным источником раздражения, и дан карт-бланш свежему руководителю, который начинает как бы с чистого листа. Политическая, точнее, пиаровская задача была решена. Но экономическая? Скорее всего, ввиду вышеизложенного, ожидать роста доходов населению не приходится.