За ценности России: правительственный портал стал полем битвы ботов

Проект указа президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», опубликованный Министерством культуры 21 января для общественного обсуждения, привлёк к себе много внимания. Ряд деятелей культуры высказались против «идеологического и психологического воздействия на граждан», в связи с чем возник громкий публичный спор. Однако борьба шла не только в медиа: из-за проекта указа началась целая интернет-война. Вероятно, наиболее активное участие в голосовании на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов принимали боты и накрутчики. Причём с обеих сторон.

Битва за ценности

Электоральный аналитик Сергей Шпилькин известен построением математических моделей, которые позволяют делать вывод о наличии или отсутствии фальсификаций при голосовании. Обычно он строит графики, касающиеся российских выборов. В этот раз его заинтересовало голосование на правительственном портале — голосование, результаты которого фактически ни к чему не обязывают ни авторов проекта, ни органы власти, ни подписывающего документ президента. Причиной интереса аналитика стали аномальные голоса.

Происходит эпическая битва за традиционные ценности в смысле проекта указа президента. <...> Так, глядишь, традиционные ценности победят нетрадиционные, — написал аналитик в Facebook и создал таблицу, которая в режиме реального времени отражает количество голосов, поданных «за» или «против».

И действительно, «традиционные ценности» победили: уже 28 января число голосов в поддержку перевесило голоса противников проекта. Однако, как замечает исследователь, к накрученным голосам «за» добавились такие же накрученные голоса «против».

Сам эксперт предположил, что «против» массово голосовали пользователи имиджборда «Двач», а с другой стороны были сторонники «Мужского государства» (МГ, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По данным Шпилькина, в Telegram-каналах МГ распространялся призыв поддержать инициативу Минкульта, который позже был удалён. 7 февраля NEWS.ru не удалось найти упоминаний проекта ни в одном канале, связанном с запрещённой организацией.

В то же время врач Геогий Куракин в Facebook рассказал, что он и ещё трое пользователей из-за ошибки системы попали в аккаунт с правами разработчика на портале для голосования. Все эти пользователи оставляли свой отзыв на проект. Он отправил письмо в техподдержку портала, но об ответе пока не сообщал.

Официальный сбор заявок завершился в полночь между 4 и 5 февраля. Если верить данным на сайте, уже в 02:13 5 февраля началось подведение итогов. Однако голосование так и не было закрыто, а накрутки приняли невиданный ранее масштаб. Резкий рост голосов «против» прекратился только в полночь с 5 на 6 февраля, а «за» продолжали активно голосовать до полуночи между 6 и 7 февраля.

NEWS.ru

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что эта ситуация — наглядное свидетельство того, что правительственный портал «довольно дыряв на накрутки». По его словам, накрутку на портале выявляли, когда обсуждался также внесённый Минкультом проект о «налоге на Интернет», — тогда в «Роскомсвободе» утверждали, что результаты могли быть сфальсифицированы .

До сих пор, спустя много лет, не решена проблема с накрутками на этом важном государственном портале, — отметил он.

Политолог Константин Калачёв уверен, что в случае с голосованием по традиционным ценностям Минкульт не ожидал большой негативной реакции, которая поступала даже от лояльных властям деятелей культуры. В таких условиях не исключено, что широкую поддержку проекта указа продемонстрировали при помощи накруток. Эксперт предположил, что можно было действовать другими методами, «сделать красиво, сделать спектакль». Однако исполнители решили действовать «через колено».

Можно было, натолкнувшись на негативную реакцию даже лояльных деятелей культуры, попытаться чуть-чуть поправить. Но у нас любой компромисс выглядит как слабость... Никто, как мне кажется, по поводу этого позора не переживает. Самое главное — показать свою активность, свои усилия, свою готовность использовать все имеющиеся ресурсы и все возможные инструменты, чтобы продавить своё решение, которое, как кому-то кажется, должно понравиться высокому начальству. За исполнение не спросят, спросят за отсутствие усилий. Главное — проявить инициативу, инициативный дурак — мечта любого начальника, — подчеркнул он в разговоре с NEWS.ru.

По словам Калачёва, эта ситуация несёт серьёзные последствия, потому что сокращает доверие российского общества к процессу голосования и в целом к госорганам.

«На каждый комментарий можно ответить „не учтено“»

Портал проектов нормативных актов появился после майских указов президента Владимира Путина в 2012 году. Он призван обеспечить прозрачность и доступность государственных инициатив, которые раньше публиковались отдельно друг от друга на сайтах различных государственных органов. На портале собираются отзывы на проекты правовых актов. Выразить мнение может любой пользователь: либо зарегистрированный напрямую на портале, либо вошедший на него через сайт «Госуслуги».

После завершения общественного обсуждения ведомство, опубликовавшее проект, должно собрать все предложения и написать ответ по каждому их них. При этом авторы не обязаны учитывать общественное мнение, даже если подавляющее большинство пользователей проголосовали против принятия документа. Например, резонансный проект приказа ФСБ об утверждении сведений, содержащих гостайну, собрал семь голосов «за» и 481 — «против», но был принят . При этом некоторые проекты под давлением негативных комментариев на портале всё же меняются. Так произошло, например, с перечнем потенциально опасных пород собак — список был сокращён с 69 пород до 13.

Руководитель «Роскомсвободы» Артём Козлюк рассказал, что организации удавалось при помощи широкого общественного обсуждения на портале блокировать принятие некоторых проектов. Однако обычно ведомства-разработчики присылают отписки, сообщил он. По его словам, бывали случаи, когда на развёрнутые аргументы приходил ответ, что в комментарии нет содержания по существу, зато учитывались восторженные отзывы, где было указано лишь то, что человек выступает в поддержку инициативы.

Итоги голосования не значат, что будет принято решение в ту или иную сторону... Мы видим выход в том, чтобы придать правовой статус таким общественным обсуждениям. Это будет серьёзный вклад в уровень доверия к этим голосованиям, — добавил он.

Руководитель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин рассказал, что до появления портала regulation.gov.ru работала система, которая не просто собирала экспертные мнения, но и выявляла экспертов среди комментаторов. Однако она была свёрнута, а на замену ей пришёл действующий портал.

Даже если бы там не было этой войны ботов — что с того? Были уже истории, когда многочисленные законопроекты по ужесточению регулирования в Интернете получали десятки негативных комментариев. Это ни на что не влияло. <...> Правительство не обязано слышать граждан. Минкульт не обязан учитывать — он может на каждый комментарий ответить «не учтено», — сказал он NEWS.ru.

Эксперт уверен, что из всех проектов государства по вовлечению граждан в принятие решений реально действующим осталось только инициативное бюджетирование.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако результаты исследования Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР, организацию создала и возглавляет бывший вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Мария Шклярук) показывают несколько иную картину. Наиболее широко обсуждаемые на портале проекты часто так и не вступают в силу. Это может означать, что в судьбе инициатив играет роль общественный резонанс.

Если из топ-100 наиболее комментируемых проектов нормативных правовых актов исключить законопроекты, которые разработаны недавно и ещё могут теоретически попасть на рассмотрение в Госдуму, то из оставшихся 92 только 12 дошли до этапа подписания президентом, — рассказывала в сентябре 2021 года руководитель дата-центра ЦПУР Мария Василевская.

Минэкономразвития, которое готовит заключение на каждый проект, не рассматривает количество отзывов и голосов на портале как ключевой фактор, но изучает результаты голосования. Положительное заключение от Минэкономразвития практически всегда получают проекты этого ведомства, а также ФНС и ФСБ. При этом Минтруд, Минприроды и Ростехнадзор только в 30–54% случаев добиваются положительного заключения.