https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Правда о Крымском полуострове пробивает потоки лжи со стороны стран Запада и Украины. Такое мнение высказал политолог Иван Мезюхо.

Понимание того, что Крым является неотъемлемой частью России, в мире растёт, подчеркнул он.

МИД Украины так много времени тратит на различные антикрымские ноты протеста и заявления, что непонятно, успевает ли украинское внешнеполитическое ведомство заниматься ещё какой-то другой тематикой, — заявил Мезюхо в эфире радио Sputnik.

Он указал на то, что перед соседним государством «стоит немало вызовов как во внешней, так и во внутренней политике», на которые и следовало бы обратить внимание.

Политолог также отметил, что «на уровне гражданского общества Сербии Крым фактически признан территорией российского государства». Он напомнил, что на полуострове побывало немало представителей сербской общественности, а также происходят активные контакты на уровне народной дипломатии.

Ранее, как писал NEWS.ru, МИД Украины вызвал сербского посла Аце Йовановича, чтобы передать обеспокоенность появлением символики Республики Крым на туристической ярмарке в Белграде. Изображение использовано на российском стенде.