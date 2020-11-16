Правчас с Мурашко в Совфеде состоится 2 декабря

https://static.news.ru/photo/a1c2eab0-2827-11eb-b274-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Минздрав России/facebook.com

Выступление главы Минздрава Михаила Мурашко в Совете Федерации в рамках правительственного часа переносится с 18 ноября на 2 декабря, заявила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко.

По её словам, такое решение принято «в связи со служебной необходимостью».

Правительственный час с главой Минздрава переносится на 2 декабря, — отметила Святенко, слова которой приводит ТАСС.

Она также добавила, что перенос не связан с состоянием здоровья Мурашко. Вместо него на заседании выступит глава Ростуризма Зарина Догузова.

Известно, что глава Минздрава в рамках правительственного часа должен был представить доклад «О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам».

Ранее NEWS.ru писал, что почти 40% населения РФ уже привились от гриппа. Вакцинацию планируется закончить до конца ноября 2020 года, заявил Михаил Мурашко. По его словам, препараты поступают в субъекты чётко по графику.

Чиновник отметил, что в период пандемии COVID-19 людям нужна особая защита, и призвал делать прививку от пневмококка, которая действует несколько лет. По его мнению, она позволит организму мобилизовать дополнительные силы.