Пранкер позвонил постпреду ФРГ в ОЗХО в годовщину отравления Навального

Российский пранкер Владимир Кузнецов, известный под псевдонимом «Вован», сообщил о том, что поговорил по телефону с постоянным представителем Германии в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Гудрун Лингер. Беседа произошла в годовщину предполагаемого отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального. Запись беседы Кузнецов опубликовал на своём YouTube-канале.

Кузнецов представился Гудрун Лингер украинским депутатом Александром Мережко и сообщил, что у него имеется «важный вопрос». Пранкер отметил, что ОЗХО так и не сделала выводы о том, что за новый тип отравляющего вещества «Новичок» использовался в инциденте с Навальным. При этом он подчеркнул, что вещество было раскрыто, но его нет в списке.

Лингер в ответ рассказала, что в курсе ситуации. Химики сообщили им о том, что использованное вещество было похоже на «Новичок» из списка, но всё же не являлось им.

Это не он, это немного другое... Я думаю, они ориентируются на базу данных, которая формирует список веществ. Я не думаю, что обязательно хранить образцы. Но я не химик, я не знаю, как это работает. Но знаю, что они работают по базе данных, — сказала женщина.

Пранкер также напомнил, что у Навального был обнаружен высокий уровень лития в крови, что может говорить о том, что оппозиционер долгое время принимал антидепрессанты, и эти анализы отгораживают от полной уверенности в том, что к нему применили «Новичок».

Был ли он в депрессии, я не знаю, пил ли он, я не знаю. Честно, я не переживаю, — ответила на это представитель Германии в ОЗХО.

Ранее в МИД РФ заявили, что отравление Навального было спланированной провокацией Запада, который раскрыл ситуацию для сдерживания России и новых нападок на неё.