Праймериз «Единой России» как индикатор стабильности

Завершившийся важный этап предстоящей избирательной кампании — предварительное голосование «Единой России» — является знаковым событием, дающим понять, как будет развиваться политическая ситуация до сентября.

Выборы 19 сентября пройдут после конституционной реформы — не очень понятной населению, но отражающей какие-то пертурбации в верхах. Дмитрий Медведев ушёл в отставку, а Владимир Путин, наоборот, получил право на новые президентские сроки. ЦИК, в свою очередь, сможет при желании проводить голосование в трёхдневный срок, что она и должна решить вскоре относительно сентябрьской кампании.

Если сравнить думские выборы 2016 года с нынешними, то любопытно посмотреть, что за эти пять лет произошло во внутренней политике. Тогда, напомним, «Единая Россия» добилась триумфальной победы как по спискам, так и по округам, получив конституционное большинство в нижней палате парламента.

Помимо вышеотмеченных новаций — чисто формальных и мало что меняющих в действительности — имеются и сущностные изменения. Победу ЕР 2016 года приписали «крымскому синдрому», хотя к тому времени с момента воссоединения Крыма с Россией прошло уже 2,5 года и страна уже испытывала серьёзные экономические трудности. Сегодня про события семилетней давности в целом уже позабыли, и повестка дня определяется иными соображениями. На «предвариловке» вопросы Крыма и Донбасса практически никем не поднимались — настолько голосующим внутри ЕР это было неинтересно.

В 2021 году на первый план выходят частные и местные вопросы — экономические, социальные, инфраструктурные. Конечно, как и в 2016-м определяющим является позиция Кремля, если кандидат ассоциируется с ним, то поддержка административного ресурса — читай, победа, ему обеспечена. По большому счёту избирателей мало интересует программа кандидата. Все отлично понимают, что в одиночку он ничего не сделает. Для них важно, чтобы за ним стоял авторитет власти, только опираясь на которую возможно чего-то добиться, и чтобы он обладал чем-то привлекательным в личном плане.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Собственно говоря, праймериз «Единой России» и свелись к отбору таких кандидатов с «изюминкой», чтобы их было легче «продать» избирателям. Но «предвариловка» в России совсем не то, что в США, это тоже нужно ясно понимать. У нас, скорее, отбор проходит «до того как», а на праймериз выходят уже утверждённые сверху кандидаты для первичной апробации. Никто на самотёк процесс отпускать не собирается и никому несогласованные кандидатуры не нужны. Все помнят, чем закончилось предварительное голосование в 2016-м в партии «Парнас», когда неожиданно победил блогер Вячеслав Мальцев, и к чему это привело.

Поэтому ни в коей мере не стоит придавать большого значения предварительному голосованию как самостоятельному институту. Это чисто индикатор — и ничего более. Скажем, в Курской области победил советник губернатора Иван Солодовников, москвич, никому в регионе не известный. И это индикатор либо того, что губернатору нужен свой человек, не связанный с местными элитами, либо что он вступает в сделку с Центром, проводя нужного администрации президента человека.

Чаще всего в регионах наблюдался компромисс между интересами местной власти и Центра. Поскольку в ЕР праймериз проходят и по округам, и по спискам, то находят способ примирить интересы, кого-то пуская по первому варианту, кого-то — по второму. Открытых конфликтов не допускают.

Подавляющее число нынешних победителей — это либо действующие депутаты (если прежний депутат чем-то не устраивал, ему ясно давали это понять, и он уходил сам, не пытаясь бороться, как поступили, например, Наталья Поклонская и Вячеслав Лысаков), либо разного рода представители местного начальства (особенно любят главврачей), или провластные активисты из Москвы, как правило, по линии ОНФ или подобных структур («Совет матерей» Татьяны Буцкой). Иногда допускают небольшую экзотику, таких как журналист Тимофей Баженов, скандально известная Мария Бутина или актёр Владимир Машков.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Там, где у ЕР позиции особенно слабы, как в центре Москвы, там были допущены некие неопределённости с целью выявления реально сильного кандидата. Так проиграл ветеран политики Николай Гончар, которого победил Карен Аперян. Молодой физик-ядерщик Дмитрий Старостенко неожиданно победил в Новосибирске, где также кандидаты от ЕР всегда встречаются с трудностями, и потому такая кандидатура партии власти только на пользу. Конечно, допущенных было много больше, чем проходных мест, поэтому участие таких персонажей, как Юлия Волкова из «Тату», никаких опасностей не создавало, и, скорее, шло в плюс имиджу ЕР.

Отметим ещё и такой политический момент, как полный разгром несистемной оппозиции. Она и прежде не создавала особенных проблем, а теперь не сможет и вовсе. И арест Алексея Навального, и закрытие ФБК и «Открытой России», равно как задержание Дмитрия Гудкова, не вызвали широких действенных протестов. Поэтому с этой стороны власть может быть полностью спокойна. Выборы-2021, если, конечно, не произойдёт чего-то экстраординарного, должны будут пройти целиком по её сценарию. Первый этап — предварительное голосование в ЕР это пока подтверждает.