Познер рассказал, как на месте Путина отреагировал бы на слова Байдена

https://static.news.ru/photo/92c56a26-87ca-11eb-bbce-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утвердительный ответ президента США Джо Байдена на вопрос, является ли российский лидер Владимир Путин «убийцей», не мог быть заготовкой. Дело в том, что в Штатах героям интервью не присылают вопросы заранее. Об этом рассказал журналист Владимир Познер, который также сообщил, как бы сам отреагировал на слова Байдена на месте Путина.

Президент США заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского коллегу «убийцей». Ранее Главное разведывательное управление Штатов опубликовало несекретный отчёт об иностранном вмешательстве в выборы 2020 года, в котором говорится, что президент России курировал масштабные усилия, направленные на «очернение» кандидатуры Байдена. Москва позднее вызвала на консультации своего посла из Вашингтона.

Познер, комментируя слова американского президента, сказал, что они его удивили. Кроме того, журналист подчеркнул, что это заявление не могло быть заготовкой, ведь в Штатах перед интервью героя не знакомят с вопросами.

Также телеведущий сказал, как бы реагировал на слова Байдена на месте Путина.

На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента, — цитирует Познера НСН.

Как ранее передавал NEWS.ru, хамские заявления американского лидера Джо Байдена в адрес российского президента Владимира Путина непременно скажутся на двусторонних отношениях. И вызов посла РФ в США Анатолия Антонова для консультаций может стать не последней реакцией Кремля в случае, если Вашингтон не принесёт извинений. Об этом на своей официальной странице в социальной сети заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.