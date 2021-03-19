Познер прокомментировал слова Байдена в адрес Путина

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Журналист Владимир Познер считает «просто идиотским высказыванием» слова президента США Джо Байдена о своём российском коллеге Владимире Путине, которого он ранее в интервью CNN назвал «убийцей».

Я оцениваю это как колоссальную глупость с его стороны. Потому что этот ответ — формально если говорить, — то он отрезает любые пути к каким-либо переговорам между ним и Путиным. Ведь нельзя садиться за стол с человеком, которого ты считаешь убийцей, — заявил Познер в интервью KP.RU.

Он добавил, что и Путин не сядет за стол переговоров с человеком, который назвал его убийцей. С этой точки зрения, по мнению Познера, слова Байдена — это «абсолютно необдуманное, идиотское высказывание».

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний Байдена в адрес Владимира Путина. Ранее Байден назвал Путина «убийцей» и заявил, что руководство России должно «заплатить» за попытки вмешательства в американские выборы. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила позднее, что американский президент не жалеет о своём резком ответе на вопрос о Путине.