Познер поддержал Путина насчёт ответственности США

https://static.news.ru/photo/6ebd9212-416f-11eb-bda9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Познер Фото: Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

Владимир Познер заявил, что полностью согласен с мнением Владимира Путина насчёт ответственности США за ухудшение отношений России и стран Запада. Ведущий раскритиковал Вашингтон, который после распада СССР мог выбрать: помочь России пойти по демократическому пути или наказывать её за прошлое.

Своё мнение Познер высказал , отвечая на вопрос читателя в блоге «Познер Online».

Я не часто разделяю взгляды президента Путина, но в данном случае считаю, что он абсолютно прав, — сказал журналист.

По мнению Познера, только вначале могло показаться, что США решили помочь Москве, но потом Вашингтон выбрал второй путь — наказание. Как подтверждение ведущий привёл такие события, как расширение НАТО, бомбёжки Сирии, Ирак и «полное игнорирование интересов России».

Путин, отметил ведущий, в начале своего президентства предлагал, чтобы Россия стала членом НАТО и ЕС. Но ему в этом отказали, так как от страны требовалось «полное подчинение Америке». Совсем отношения между странами испортились в 2007 году и с этого момента не улучшались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на пресс-конференции Путина журналист ВВС Стивен Розенберг спросил, не чувствует ли Путин ответственности за «близость отношений Москвы и Запада к состоянию холодной войны» или же Россия «белая и пушистая». Путин ответил, что по сравнению со странами Запада Россия «белая и пушистая».

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